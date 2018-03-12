Церковный натиск: первая победа РПЦ за здания колледжей Екатеринбурга

Екатеринбург, , 12:56 — REGNUM Екатеринбургская епархия добилась отмены решения об отказе в удовлетворении иска о передаче в ведение РПЦ зданий трёх колледжей Екатеринбурга. Арбитражный суд Уральского округа удовлетворил кассационную жалобу организации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

«Отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью, и передать дело на новое рассмотрение», — говорится в решении кассационной инстанции.

Напомним, Екатеринбургская епархия требует здания Екатеринбургского мужского хорового колледжа, а также монтажного и экономико-технологического колледжей. С требованием отдать здания представители организации обратились в министерство по управлению госимуществом Свердловской области Но получили отказ.

Епархии приняла решение обратиться в суд. В организации полагают, что здания колледжей были изначально построены как объекты религиозного назначения. Дело рассматривал Арбитражный суд Свердловской области. 4 октября 2017 года прозвучало решение: церкви было полностью отказано в удовлетворении исковых требований.

В епархии не сдались и подали апелляцию. Но 13 декабря решение областного арбитража оставили без изменения. Тогда представители РПЦ обратились с кассацией в Арбитражный суд Уральского округа. Который и отменил решения нижестоящих судов.

Теперь дело будет рассмотрено повторно. Возможно, новое решение будет оглашено уже ближе к лету.

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