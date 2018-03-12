В Карачаево-Черкесии дали денег на бесплатное питание и на третьего ребенка

Черкесск, , 12:47 — REGNUM Бесплатным питанием в Карачаево-Черкесии будут обеспечивать более широкий круг детей. Раньше в соответствии с региональным законом питание предоставлялось лишь двум категориям: детям с ограниченными возможностями здоровья, а также детям-сиротам и тем, кто остался без попечения родителей.

В 2018 году парламентарии намерены охватить этой льготой также учащихся общеобразовательных учреждений с первого по четвертый класс из малообеспеченных семей, а также тех детей, которые являются участниками пилотных проектов по приобщению молодежи к регулярным занятиям спортом. Об этом сообщила глава минобра КЧР Инна Кравченко. Также бесплатно будут кормить учащихся профессиональных образовательных учреждений, которые обучают будущих квалифицированных рабочих и служащих.

В парламенте республики, кроме того, приняли закон о возобновлении ежемесячных выплат при рождении третьего ребенка в семье. Денежные пособия в размере 9,23 тыс. рублей полагаются при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ими возраста трех лет. Об этом с своем Instagram сообщил глава республики Рашид Темрезов.

Ранее действие закона распространялось на семьи, в которых дети родились в период с 2014 по 2016 годы. Условие для их получения — среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум, установленный в регионе. В 2018 году данные выплаты будут произведены семьям, в которых третий ребенок родился в 2017 году.

Как сообщили ИА REGNUM 12 марта в Народном собрании республики, в региональный бюджет Карачаево-Черкесской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов внесены изменения в связи с этими и другими расходами. Так, более чем на 43 млн рублей увеличены расходы на выплату республиканского материнского капитала. Также более чем на 220 млн рублей выросли расходы, предусмотренные на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ими трихлетнего возраста.

Таким образом, общий объем расходов республиканского бюджета на 2018 год составил 24,666 млрд рублей, дефицит республиканского бюджета — более 20,385 млн рублей.