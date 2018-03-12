ВОЗ готовится к смертельной эпидемии «заболевания Икс»

Женева, Швейцария, , 12:47 — REGNUM Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают и возможном развитии глобальной эпидемии пока неизвестного возбудителя. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

В опубликованном организацией ежегодном обзоре перечня заболеваний, вероятность возникновения эпидемий которых довольно высока, эксперты ВОЗ наряду с уже известными заболеваниями, такими как вирус Эбола, возбудитель геморрагической лихорадки Ласса и другими, отмечают инфекцию, о которой пока нет данных.

По словам исследователей, для «заболевания Икс» вполне достаточно «источников»: это и мутации известных вирусов, и инфекции, передающиеся человеку от животных. Кроме того, по мнению специалистов ВОЗ, особую угрозу могут представлять и вирусы, созданные человеком. Утечки такого биологического оружия из лабораторий могут стать началом глобальной эпидемии.

В настоящее время учёные ведут подготовку к оперативному противостоянию такой угрозе, иначе жизнь человечества может быть подвержена серьёзному риску. Ими подчёркнута важность параллельного исследования здоровья животных.

Напомним, 12 марта эксперты ВОЗ сообщили, что вспышка дифтерии в Йемене стала причиной гибели 73 человек. В общей сложности в стране было зафиксировано 1 тыс. 294 случая заболеваемости дифтерией.

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Добавим, 28 февраля власти Нигерии сообщили о рекордном уровне заражения вирусом Ласса. По данным системы здравоохранения африканского государства, число заболевших смертельной лихорадкой с начала года уже выше, чем за весь 2017 год — подтверждено 317 случаев заболевания.

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Также в Нигерии отмечается шквальный рост смертей от лихорадки Ласса. Так, если в середине февраля доказанных смертельных случаев было 37, то на сегодняшний день от болезни погибли уже 72 человека.

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