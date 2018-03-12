В Ленобласти мошенники рассылают SMS под видом избиркомов

Санкт-Петербург, , 12:43 — REGNUM В Ленинградской области зафиксирована рассылка мошеннических sms-сообщений якобы от имени избирательных комиссий. Возможно, целью злоумышленников является обман граждан для получения затем данных их банковских карт, либо попытка дезорганизовать работу избиркомов, спровоцировав звонки обеспокоенных граждан.

Как сообщили ИА REGNUM 12 марта в избирательной комиссии Ленинградской области, в Лужском муниципальном районе на телефон избирателя пришло sms-сообщение якобы с короткого номера «900», используемого Сбербанком.

В сообщении был текст примерно такого содержания: «Ваша карта перевыпущена. Все денежные средства переведены. Карту вы можете получить в любой УИК, либо МФЦ». Также в сообщении был указан номер информационно-справочного центра ЦИК России.

«Леноблизбирком сообщает, что информация в указанном сообщении ложная, вводящая избирателей в заблуждение и не имеющая отношения к действительности, — заявили в избиркоме Ленобласти. — Организаторы выборов не имеют отношение к рассылке подобных сообщений и призывают избирателей не верить в сообщения вышеуказанного содержания».

В Леноблизбиркоме отмечают, что пока подобные ложные SMS не носят массового характера, одна при поступлении такого сообщения избирателю следует обращаться с заявлением в полицию.