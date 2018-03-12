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СБУ начала преследование оппозиционного украинского журналиста

Общество

В его квартире проходит обыск

Киев, 12 марта 2018, 12:42 — REGNUM  Обыск в квартире оппозиционного киевского журналиста ЮрияЛукашина устроила 12 марта служба безопасности Украины (СБУ), сообщает «Страна.ua».

Согласно сообщению, сотрудники СБУ ворвались в квартиру журналиста для того, чтобы найти доказательства его причастности к «информационной агрессии со стороны Российской Федерации». При этом спецслужбисты не стали дожидаться адвоката Лукашина. Позже адвокат все же приехал на место.

Обыск производится по решению суда. В документе сказано, что Лукашина обыскивают в связи с уголовным делом об «информационной агрессии против Украины со стороны неустановленных представителей Российской Федерации и оккупационных властей Крыма».

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Отмечается, что уголовное дело возбуждено и ведется прокуратурой несуществующей Автономной республики Крым. На данный момент эта прокуратура расположена в Киеве. Как пишет издание, Юрию Лукашину уже поступали «предложения» от СБУ «встретиться и поговорить» ранее.

Напомним, международные правозащитные организации не раз обвиняли украинские власти в попрании свободы слова в стране, в уголовном преследовании оппозиционных журналистов и в нарушении прав человека.

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