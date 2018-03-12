В школах Тамбова приостановлен учебный процесс

Тамбов, , 12:42 — REGNUM Во всех среднеобразовательных учреждениях Тамбова с 12 марта объявлен карантин, сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом среди учащихся школ, а также с целью стабилизации снижения заболеваемости.

«Принято решение о разобщении учащихся и приостановлении учебного процесса в муниципальных образовательных организациях с 12 марта», — говорится в сообщении.

На время приостановления учебного процесса образовательная деятельность будет осуществляться с помощью самообразования, дистанционных технологий, электронной почты и интернет-портала «Дневник.ру».

По данным регионального Роспотребнадзора, с 26 февраля по 4 марта в Тамбове было зарегистрировано 4222 случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом. При этом показатель заболеваемости составил 145,4 на 10 тыс. населения, что на 27,2% выше, чем неделей ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля во всех 20 школах Тамбова был объявлен карантин для недопущения роста ОРВИ. Обучающиеся в них более 27,4 тыс. детей были переведены на дистанционное обучение.

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