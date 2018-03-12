1980 метров над уровнем моря: в Китае открыли самый высокий стеклянный мост

Пекин, , 12:33 — REGNUM В Китае состоялось открытие самого высокого стеклянного моста в стране. Он расположен в провинции Сычуань в горном ландшафтном парке Батайшань в городском округе Ваньюань. Как сообщает 12 марта Центральное телевидение Китая, пешеходный мост оборудован на высоте 1980 метров над уровнем моря.

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Мост расположен на высоте 186 м над землей, что аналогично 66-этажному небоскребу. Протяженность объекта, выполненного из прозрачных стеклянных панелей, составляет 198 м между двумя горными пиками.

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Строительство моста обошлось в 10 млн юаней (чуть больше 1,5 млн долларов). По завершении работ мост тестировался в течение месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первое подобное сооружение на территории Китая. В начале октября 2016 года самый высокий стеклянный мост в мире был открыт на территории Национального заповедника Чжанцзяцзе. Его длина составляет 430 метров, мост расположен над 300-метровой пропастью.

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В сентябре 2017 года об открытии стеклянного моста на территории национального парка Гуймэн в горах Имэншань сообщили власти китайской провинции Шаньдун. Открытие было приурочено к празднованию Дня образования КНР и Дня середины осени. Длина стеклянной конструкции составляет 160 метров. По словам создателей моста, специальные стальные тросы способны удержать мост даже во время землетрясения магнитудой более 7,0 по шкале Рихтера.

Ещё один стеклянный мост, длина которого составила 488 метров, открылся в декабре 2017 года в провинции Хэбэй. На высоте 218 метров он соединил два горных пика в местечке Хунъягу в уезде Пиншань.

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