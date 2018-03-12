Нацбанк Украины выпустит монеты в честь украинских неонацистов

Киев, , 12:30 — REGNUM Украинских неонацистов увековечат в новых монетах Национального банка Украины (НБУ), сообщает 12 марта пресс-служба регулятора.

Согласно сообщению, Нацбанк Украины выпустит 1 млн монет номиналом в 10 гривен, посвященных украинским карателям, убивающих своих сограждан в Донбассе. На Украине памятная монета будет называться «День украинского добровольца», такая же надпись будет нанесена на реверсе.

В пресс-службе НБУ заявили, что таким образом регулятор сохранит в памяти украинского народа «мужество и героизм защитников независимости» Украины.

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Напомним, украинские добровольческие батальоны, воюющие в Донбассе, состоят, в основном, из украинских националистов — ярых приверженцев бандеровской идеологии. Каратели являются главным боевым звеном украинской армии, поскольку обычные солдаты находятся в крайне деморализованном состоянии.

Отметим, что идеология бандеровцев, убивающих своих граждан на Востоке Украины — это лютая русофобия, согласно которой нужно убивать «москалей» везде, где бы то ни было. Ни о каком примирении для карателей с гражданами Донбасса не идет — речь только о тотальной и зверской зачистке, как это было сделано 2 мая 2014 года в Одессе.

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