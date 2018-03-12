МВД РФ: в ЕС после легализации марихуаны ухудшилась криминальная ситуация

Москва, , 12:30 — REGNUM Легализация марихуаны в странах Евросоюза ухудшила криминальную обстановку и не решила проблему наркомании, сообщил 12 марта первый заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России Кирилл Смуров.

По его словам, «легкие» наркотики были разрешены в некоторых европейских странах, таких как Нидерланды и Чехия. Местные власти пытались снизить наркооборот, но столкнулись с обратным «эффектом».

"Власти этих стран вынуждены констатировать, что проблемы после легализации «легких» наркотиков только возросли. Криминальная ситуация в этих странах стала резко ухудшаться», — сказал Смуров.

Он добавил, что последствия от легализации марихуаны приводят к негативным последствиям: растет число людей с девиантным поведением, повышается уровень заболеваемости гепатитами и ВИЧ-инфекцией. Все это приводит к ухудшению в демографии и экономике. Смуров убежден, что и Россия сегодня стоит перед вызовом наркомании.

«Это реальная угроза национальной безопасности нашей страны», — сообщил первый заместитель.

Ранее в парламент Греции был внесен законопроект о легализации производства «медицинской» марихуаны. Правда, в отличие от указанных стран, греческие власти планируют привлечь инвестиции в выращивание травы и тем самым ослабить многолетний экономический кризис.

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