«Патриотизмом и не пахнет»: соцсети о фотографии Шараповой с флагом США

Вашингтон, , 11:44 — REGNUM Пользователи Instagram раскритиковали российскую теннисистку, экс-первую ракетку мира Марию Шарапову за фотографию, на которой спортсменка и её мать стоят возле картины с изображением флага США американского художника Джаспера Джонса.

Причиной неоднозначной реакции подписчиков спортсменки стал именно флаг США. Пользователи обвинили российскую теннисистку в непатриотичности и даже предложили ей сменить российское гражданство на американское.

«Патриотизмом и не пахнет. Меняй гражданство официально уже», — пишет Виталий М.

Некоторых пользователей возмутило еще и то, что Шарапова и ее мать стоят спиной к камере. По их мнению, таким образом они проявляют неуважение к подписчикам. Вместе с тем пользователи задаются вопросом, чем картина так заинтересовала женщин.

«Маша, а ничего, что мы к вам лицом? Да и фотографию с мамой можно было лицом, а не с американским флагом», — прокомментировала Автушенко Ю.М.

«Мария, что в этой картине такого особого, что можно стоять так любоваться?» — интересуется Антон З.

В соцсети также отмечают, что такая фотография не стала для них неожиданностью, так как Шарапова уже давно живёт в США и с Россией её, по мнению пользователей, уже ничего не связывает.

«Всю жизнь там живет, все ясно с ней давно уже!» — заключил Ленар Ш.

Впрочем, не у всех пользователей новая фотография теннисистки вызвала такую отрицательную реакцию. Они считают, что изображение американского флага ничего не говорит о патриотичности человека, который сфотографировался на его фоне.

«Человек просто смотрит на американский флаг: «Фу, как непатриотично, кошмар, мда». Ребят, вы серьезно? Не позорьте себя своими комментами», — пишет Соня.

Пользователи также отмечают, что Шарапова выступает за Россию, а не за США, хотя и живет там с детства, и этот факт — наглядный пример того, какую страну спортсменка считает своей родиной.

«Маша выступает за Россию, а не за США. Наверно, сразу понятно, какую страну она считает Родиной?» — прокомментировал пользователь vesna_cska.

«Ну смотрит на картину флага, и что? Она всегда представляла Россию. И никогда не отказывалась выступать за триколор», — подчеркнула Ольга Р.

Напомним, Мария Шарапова переехала из России в США, когда ей было шесть лет. Как объяснила теннисистка в сентябре 2017 года, в тот момент в России теннис не был популярным видом спорта, из-за чего ей было сложно развивать себя в этом направлении. При этом Шарапова отметила, что сейчас ситуация поменялась, и в России появилось много теннисных центров и профессиональных тренеров. По словам теннисистки, если бы она родилась намного позже, то, возможно, ее отец и не принял бы решение о переезде.