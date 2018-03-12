Маск: человечество «пересидит» Третью мировую на Марсе

Остин, США, , 11:48 — REGNUM Генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск призвал человечество до Третьей мировой войны колонизировать Марс и Луну «для возрождения цивилизации». Об этом он заявил, выступая 11 марта на фестивале South by Southwest (SXSW) в Техасе.

По словам известного предпринимателя, людям следует направить усилия на создание космических станций на Марсе и Луне, так как это поможет спасти человечество в случае Третьей мировой войны, вероятность которой в настоящее время вполне реальна.

По словам Маска, «идеальным» является размещение такой станции именно на более удалённом от Земли Марсе, так как база на Луне вполне может пострадать в результате военных действий на Земле. Отметим, осенью 2017 года предприниматель заявил, что все мощности компании SpaceX будут направлены на создание многоцелевой ракеты для полётов на Марс и перелётов на Земле.

Данный проект ракеты, по словам самого Маска, предполагает возможность перелётов на Марс и Луну с дозаправкой на земной орбите.

Как сообщало ИА REGNUM, Маск на SXSW также заявил, что первый полет космического корабля для освоения Марса может состояться в первой половине 2019 года.

Читайте также: Глава SpaceX назвал сроки испытания корабля для полетов на Марс

Добавим, SXSW — ежегодное мероприятие, проходящее в середине марта в США, в городе Остине, штат Техас. Оно включает в себя ряд музыкальных, кино‑ и медиа-фестивалей и конференций. В последние годы продолжительность медиа-события составляет 10 дней.

Напомним, 6 февраля 2018 г. SpaceX запустила в космос сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy. Ракета вывела в космическое пространство красный автомобиль Tesla Roadster, улетевший в сторону Марса.

Читайте также: Учёные: Tesla Roadster Илона Маска может занести на Марс земные бактерии