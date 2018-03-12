Трампа-младшего высмеяли за мем отца со шпионом из России

Вашингтон, , 11:37 — REGNUM Сын президента США Дональд Трамп подвергся нападкам со стороны пользователей соцсетей. Поводом для насмешек послужила фотография, опубликованная сыном президента США в своем микроблоге в Twitter. На снимке в разделе срочных новостей CNN под заголовком о встрече Дональда Трампа с капитаном российской подлодки, являющимся двойным агентом британской разведки, изображён актёр Шон Коннери.

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«Кто-то может подтвердить реальность этого заголовка CNN или нет? Я не могу ничего сказать», — написал Трамп-младший.

Пользователи не упустили возможность посмеяться над сыном главы Белого дома, который не узнал известного актёра.

«Конечно, реальные кадры. Ты что, не знаешь Шона Коннери?» —написал один из интернет-пользователей.

Другой назвал Трампа-младшего «комиком», третий «тупым и ещё тупее».

Однако нашлись и те, кто поддержал Трампа. Напомнив ему, что редакция CNN часто была замечена в производстве фейковых новостей. «Ох, дорогой, это же CNN. Это никогда не реально, если ты не живешь в государстве либералов Фантизаландии», — говориться в комментариях к сообщению.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал американские СМИ, обвиняя их во лжи и называя «врагами американского народа». Речь шла о The New York Times, NBC, ABC, CBS и CNN. По словам Трампа, CNN очень слабо представляет нацию за пределами страны и зачастую искажает реальные сведения, публикуя «фейковые» материалы.

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