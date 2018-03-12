В Ярославской области на службу «112» потратят 60 млн рублей

Ярославль, , 11:31 — REGNUM В Ярославской области создают систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

На сегодняшний день система работает в тестовом режиме для жителей Ярославля: позвонившему по единому телефонному номеру спасения предлагают нажать цифру для соединение с экстренными оперативными службами (01,02,03,04).

Власти Ярославской области планируют, что в этом году система заработает на территории всего региона и намереваются потратить на ее внедрение 60 миллионов рублей.

Работать она будет по принципу «одного окна»: человек звонит, а оператор уже сам переключает его к нужным специалистам. Оператор будет иметь информацию о местонахождении лица, обратившегося по номеру «112» и возможность перезвонить ему, если вызов сорвется.

Кроме того, система позволит оказывать психологическую поддержки лицу, обратившемуся по номеру «112». Вызова будут приниматься не только на русском, но и на иностранных языках.

«Номер всего из трех цифр легко запомнить, а главное, вспомнить в момент возникновения чрезвычайной ситуации. Пострадавшему совершенно не надо задумываться, в какую экстренную службу и по какому номеру стоит звонить. С внедрением единого номера доступ для населения к экстренным службам значительно упрощается, так как выбор и оповещение ответственных за реагирование служб ложится на операторов 112, которые способны грамотно классифицировать вызов и передать задачу профильным службам», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента информатизации и связи Ярославской области Алексей Филиппов.

Любое обращение фиксируется в системе и не дает возможности оставить его без внимания. Ни одна заявка не останется без реакции со стороны ответственных служб и все действия по разрешению ситуации будут обязательно записаны.

В течение 2018 года начнутся работы по внедрению новой системы, а в 2019 году она должна заработать в полную силу.