Компания EgyptAir возвращается в московский аэропорт

Каир, , 11:40 — REGNUM Работа египетской авиакомпании EgyptAir в московском аэропорту «Домодедово» может возобновиться уже в ближайшие дни. В настоящее время сотрудники перевозчика получили разрешения на работу, пишет 12 марта газета «Дустур».

"В течение ближайшего периода в рамках подготовки к возобновлению полетов между Каиром и Москвой будут завершены последние детали с разрешением на посадку самолетов в московском аэропорту», — говорится в сообщении.

Предполагается, что полеты в Египет возобновятся в конце марта после того, как перевозчик получит окончательное разрешение от российских авиационных властей. Рейсы в Москву будут выполняться на самолетах нового поколения Boeing 737 800, которые ранее были закуплены авиакомпанией.

Напомним, воздушное сообщение между Москвой и Каиром было прервано осенью 2015 года после крушения над центральной частью Синайского полуострова российского самолета.

Выполнявший полет Airbus А321 компании «Когалымавиа» разбился в результате теракта. На борту самолета находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.

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До закрытия авиасообщения рейсы в Египет выполняли «Аэрофлот» и EgyptAir. Российская компания выполняла полеты из «Шереметьево», египетская — из «Домодедово».

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