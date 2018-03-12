В рязанском роддоме умер ребенок — минздрав начал проверку

Рязань, , 11:22 — REGNUM Министерство здравоохранения Рязанской области начало проверку по факту смерти новорожденного ребенка в роддоме №1. Как сообщили местные СМИ, ребенок умер 11 марта. Родители планируют провести независимую экспертизу.

О случае 12 марта со ссылкой на отца ребенка сообщил рязанский портал YA62.ru. По данным издания, жительница Рязани рожала почти сутки.

«Сначала все вроде нормально было, а в процессе родов вот это выяснилось, рожала уже мертвого ребенка. Отношение врачей, естественно, наплевательское. Сейчас сказали, что будут проводить вскрытие. У меня в планах провести независимую экспертизу», — цитирует издание отца ребенка.

Как сообщил «Рязанский городской сайт», региональное министерство здравоохранение уже начало проверку «по факту оказания медицинской помощи пациентке роддома №1».

ИА REGNUM напоминает, что в последнее время рязанское здравоохранение трясет от различных скандалов. Например, в начале февраля СУ СК РФ по Рязанской области возбудило уголовное дело о ненадлежащем оказании медицинских услуг мужчине, который в течение часа, истекая кровью, лежал на полу в Областной клинической больнице. ЧП произошло в еще феврале 2016 года. Спустя два года видео выложили в интернет. Оказалось, что мужчина был пьян, поэтому его оставили в коридоре без наблюдения.

Ранее областной СКР также начал проверку по факту несвоевременной госпитализации женщины. В СМИ появилась информация о смерти жительницы, которая якобы вызвала скорую из-за болей в области сердца. После ее несколько часов возили по больницам, где ей отказывали в госпитализации. В результате женщину приняли в областной клинической больнице. Однако спустя несколько дней она умерла. Минздрав также начал проверку по этому факту.

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