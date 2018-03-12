В Челябинске разрушается многоэтажное здание

Челябинск, , 11:15 — REGNUM В Челябинске временно расселили жильцов общежития на улице Гагарина, 53. В конце февраля здесь провалился пол, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

О мерах, которые были приняты после, было заявлено 12 марта на аппаратном совещании в администрации Челябинска. 45 проживавших в общежитии семей уже получили временное жильё. Их расселили в маневренном фонде.

За зданием общежития установлен контроль. Эксперты следят, будет ли оно разрушаться далее.

На сегодняшний день пока непонятно, достаточно ли ремонта или здание придётся сносить. Решение о судьбе общежития примут после экспертизы.

Отметим, дом был построен в 1962 году. Жильцы добивались признания его аварийным, но безуспешно.

Как пишет издание 74.ru, это не единственное в Челябинске подобное ЧП с общежитиями. Ранее различные аварийные ситуации возникали в зданиях по улицам Российской и Коммунаров.