Медведева просят приравнять инвалидов-колясочников к пешеходам

Москва, , 11:14 — REGNUM Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил главе правительства РФ Дмитрию Медведеву приравнять граждан, передвигающихся на инвалидных колясках с двигателем, к пешеходам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта, соответствующее письмо парламентарий направил главе правительства РФ.

Действующей редакцией абзаца тридцать третьего пункта 1.2 Правил дорожного движения (ПДД) установлено, что пешеходом является лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства.

Таким образом, лица, передвигающиеся на инвалидных колясках с двигателем, не подпадают под категорию «пешеход» и, соответственно, являются участниками дорожного движения в качестве водителей, то есть не имеют права передвигаться по пешеходным или велопешеходным дорожкам и иным зонам, предназначенным для движения пешеходов.

Парламентарий не исключает возможных злоупотреблений, а также проявлений равнодушия и формализма в отношении таких лиц.

«Пример такого равнодушия имел место в городе Москве. Транспортные средства инвалидов при осуществлении парковки выезжали за пределы парковочного пространства и попадали в зону действия знака 3.28 «Стоянка запрещена», при этом сотрудники Московской автодорожной инспекции, подходя формально и, на мой взгляд, бездушно, принимали решение об эвакуации таких транспортных средств, не принимая во внимание, что люди являлись заложниками ситуации и осуществляли парковку таким образом вследствие безобразной уборки улиц после обильного снегопада», — говорится в письме.

В этой связи Нилов просит Медведева «дать указание внести изменения в Правила дорожного движения Российской Федерации, приравняв граждан, передвигающихся на инвалидных колясках с двигателем, к категории «пешеход».