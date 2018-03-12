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Минобороны РФ обнародовало видео стрельб снарядами «Краснополь»

Общество

«Кадры с учения на Лужском полигоне»

Санкт-Петербург, 12 марта 2018, 11:09 — REGNUM  Министерство обороны Российской Федерации опубликовало на портале YouTube кадры с учений на Лужском полигоне в Ленинградской области.

«Кадры с учения на Лужском полигоне, где артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) провели стрельбы с применением модернизированных снарядов «Краснополь», — говорится в сообщении, размещенном под коротким видео.

Так, на кадрах была продемонстрирована подготовка военных к стрельбе и непосредственно момент выстрела.

В военном ведомстве отмечают, что стрельба снарядами «Краснополь», вероятность попадания которых в цель составляет не менее 95%, велась из самоходных гаубиц «Мста-С».

Известно, что именно этим боеприпасом были уничтожены боевики, обстрелявшие базу Хмеймим в Сирии в конце 2017 г. Целеуказание может быть проведено как с земли, так и с воздуха.

«Такие качества делают этот боеприпас эффективнее сотни других обычных», — говорится в сообщении военного ведомства.

12 января 2018 г. пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации сообщила, что военные РФ уничтожили диверсионную группу, которая 31 декабря 2017 года произвела миномётный обстрел российской авиабазы «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия.

По данным ведомства, группа российских сил специальных операций установила место базирования диверсионной группы боевиков. Когда террористы в очередной раз прибыли на объект они были уничтожены высокоточным боеприпасом «Краснополь».

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