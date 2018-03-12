Парамоновские склады: духовного хлеба или зрелищ?

Илья Романов, , 11:45 — REGNUM

Предстоящий мундиаль накрыл Ростов-на-Дону аляповатой пеленой футбольной атрибутики. И, натыкаясь на неё, горожане ощущают «болезненный зуд» в сознании: для чего? Давно известно, что спорт, в отличие от физкультуры, здоровье калечит. А в современных политических условиях соревнования превратились в сражения холодной войны, подогреваемые высокой доходностью для кучки спортивных коммерсантов.

Глубинная мощь государства всегда основана на истоках культуры его народа. Памятники культуры — столпы этих истоков. Выстояв и максимально пострадав в Великой Отечественной войне среди других городов России, Ростов-на-Дону сберёг остатки своей архитектурной роскоши. Но оказалось, что война не закончилась. Агрессоры сменили тактику и оружие. И успешно, через идеологические манипуляции и долларовую экспансию, всё же смогли захватить страну вместе с её культурой. Россия стала «островным» государством. В том удручающем смысле, что пока ещё держится на островках сохранённой культурной индивидуальности. И если объединить эти островки в единую духовную твердь — жизнь продолжится.

Форпост ростовской индивидуальности — культовый Парамоновский комплекс, вобравший в себя ярчайшие черты различных эпох и донской природы. Первую драгоценную «бусину» — Ростовское городище первых веков нашей эры — нанизали на «Парамоновское ожерелье» меоты. Недавние археологические раскопки на улице Станиславского ярко высветили значимость самого поселения.

18-й век оставил здесь «бусину» крепости Димитрия Ростовского — прародительницы самого города. А старейшее здание Ростова-на-Дону — склад портовой каменный, вместе с подземным ходом, который с большой вероятностью мог идти в саму крепость с конца 18-го века, — недавно заискрившаяся важная деталь единого украшения.

Пять монументальных «бусин» зерновых складов 19-го века с самым знаковым «зубчатым» нанизано в недавнем прошлом ростовскими купцами. Благодарная память горожан в честь замечательных благотворительных деяний купца Парамонова присвоила складам его имя. Хрустальной свежестью 27 родников сверкает собранное в веках «Парамоновское украшение». Всё это создаёт образ жемчужного ожерелья России — парка-музея «Парамоны».

Напомнить об исчезающем культурном наследии 9 марта решили пять художников, любящих город и пронзительно чувствующих его особую атмосферу через Парамоновский комплекс. Мастера кисти Мария Хардикова, Инна Фёдорова, Елена Лапко, Екатерина Клименко и Елена Невзорова представили свои картины, которые словно не были развешены, а органично проступили сквозь кирпичные стены старинных зданий и водную гладь древних живых родников. С утра в разных местах города можно было увидеть указатели с надписью «Парк-музей «Парамоны» — жемчужина России», обращённые к Береговой улице.

Импровизированная композиция случайных предметов у одной из стен «зубчатого» склада, косвенно напоминающая некий условный алтарь, обозначила условность того, чему поклоняются в обществе. ЧМ-2018 сместил акценты в сторону преходящих ценностей. Творчество художников, таких разных, но в то же время единых, — это попытка сохранить народную культурную самобытность. И совсем не лишний раз напомнить городским властям о том, что памятник культуры нуждается в спасении.

«На нашей выставке был представлен также 3D-проект по превращению этого места в парк-музей. Уникальную для Ростова площадку, которая может стать центром культурной жизни нашего города, местом проведения фестивалей и других значимых событий в сфере общественной и культурной жизни южной столицы. Фото экспонировались в воде родника, что должно было символизировать эфемерность возможности осуществления этого проекта, но в то же время носило и магический, ритуальный смысл, так как вода — мощнейший проводник электрических и многих других импульсов. И проявленная на плёнке идея, погружённая в воду родника, напитывается её мощью первозданной стихийной энергии и обретает свою собственную силу», — поделилась Мария Хардикова на своей странице в Instagram.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области битва общественников за Парамоновские склады в 2017 году принесла свои плоды. Благодаря усилиям многих неравнодушных защитников, в частности общественной группе «Поток», зарегистрировавшей три Парамоновских родника в Государственный водный реестр, культурное наследие не удалось стереть с лица земли.

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Стоит напомнить, что на территории Парамоновского комплекса в «зубчатом» складе находится редчайший образец инженерной мысли 19-го века — подземная родниковая система кондиционирования внутренних помещений. А до недавнего времени в одной из секций этого же склада живой водой была наполнена народная купальня, которая десятилетиями являлась центром притяжения горожан и туристов. Но в 2016 году её пустили под экскаватор. В феврале 2017 года сити-менеджер города-миллионника Виталий Кушнарёв высказался о желании и вовсе лишить Парамоновские склады статуса памятника, назвав их «сараями».

В течение 2017 года на Дону проходили встречи с чиновниками и общественными организациями, митинги, акции протеста. Светом в конце тоннеля казалась смена владельца Парамоновского комплекса, которая произошла в июле 2017 года. Почти за 14 млн рублей памятник культурного наследия был продан компании «Алмо-Ойл», специализирующейся на оптовой торговле топливом. При переходе права собственности новый владелец обязан обеспечить соблюдение Федерального закона об объектах культурного наследия и заключить с министерством культуры Ростовской области охранное обязательство. Но до сих пор охрана выкупленного комплекса складских сооружений 19-го века остаётся под вопросом, как и судьба территории.

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