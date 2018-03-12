В Россию синтетические наркотики везут из Евросоюза

Москва, , 10:58 — REGNUM Каналы поставок запрещённых наркотических веществ на территорию России остаются неизменными. Так, синтетическими наркотиками Россию «снабжают» страны Евросоюза. Оттуда контрабандой в РФ также поставляются кокаин и гашиш. Такую информацию озвучил первый заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров.

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Он добавил, что Европейский союз остаётся одним из регионов изготовления «синтетики» уже на протяжении ряда лет. Основной же поток героина и других опиатов поступают из Афганистана, а также через территории Таджикистана, Киргизии и Казахстана, пишут РИА «Новости». Гашиш ввозят на территорию России в основном из стран Центрально-Азиатского региона, Северной Африки (Марокко), а также европейских стран, кокаин — из стран Латинской Америки, в том числе транзитом из государств Евросоюза.

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Как сообщало ИА REGNUM, преступные группы в Европе зарабатывают по 24 млн евро в год от контрабанды кокаина и героина. Согласно данным доклада полицейской службы ЕС, основным источником незаконной торговли марихуаной в странах Европейского союза по-прежнему остаётся Албания.

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В Таджикистане готовятся к росту наркотрафика из Афганистана

Европол ставит амбициозную задачу в сотрудничестве со всеми странами полностью ликвидировать незаконное производство и оборот наркотических веществ на территории Европейского союза к 2020 году.

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