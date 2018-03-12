Ярославский зоопарк ищет инвесторов для приобретения слонов

Ярославль, , 10:48 — REGNUM В Ярославском зоопарке планируется построить вольеры для обезьян, слонов, комплекс «Водный мир». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в зоопарке.

7 марта министр культуры Владимир Мединский посетил зоопарк. Его сопровождали губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев, мэр Ярославля Владимир Слепцов. Для гостей была организована экскурсия по территории зоопарка,

Директор учреждения Теймураз Бараташвили рассказал министру о новой форме работы, при которой животных содержат в условиях, максимально приближенных к естественным. Большие вольеры, продуманный ландшафт, значительная территория (порядка 120 гектаров) — все это позволяет сегодня называть Ярославский зоопарк биопарком.

После этого в ДУЦ «Ковчег» представлена презентация проекта развития биопарка на базе Ярославского зоопарка. В соответствии с новым проектом развития в Ярославском зоопарке планируется построить вольеры для обезьян, слонов, комплекс «Водный мир» и многое другое.

Директор ярославского зоопарка Теймураз Бараташвили сказал корреспонденту ИА REGNUM, что еще рано говорить о конкретных сроках, пока надо провести переговоры с инвесторами.