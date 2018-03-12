Иван Охлобыстин поддержал призыв к Путину «врубить вертикальный лифт»

Москва, , 10:16 — REGNUM На днях на YouTube появилась первая часть анимационного клипа «Наказ Путину» на песню Виталия Аверьянова, известного философа-политолога и одного из основных учредителей Изборского клуба.

В своем блоге в Фейсбуке автор песни подчеркнул, что клип нарисован по классической технологии — это «не компьютерная синтетика», художники «рисовали руками». Среди художников — известный мультипликатор Сергей Колесников, а также знаменитый мастер портрета и гротескной графики Геннадий Животов, художник газеты «Завтра».

«Эта песня и клип претендуют на то, чтобы стать событием на чахлой ниве современной политической песни. Все сделано крепко и профессионально. Мало того — вдохновенно. При том, что сам «наказ» президенту звучит довольно жестко» — отметил Аверьянов.

На произведение своего собрата тут же откликнулся другой член Изборского клуба Иван Охлобыстин. Он выложил часть видео в своем Инстаграм, а также поддержал песню в своем блоге во «ВКонтакте»: «Актуальная песня философа и моего соратника по «Изборскому клубу» г-на Аверьянова. По нашему, по-имперски!» «В финале очень просился клич Гойда!». Далее актер не удержался от столь свойственной ему эскапады и добавил еще один пост, сравнив творение Аверьянова с песнями «великой Марлен Дитрих».

В частной беседе Охлобыстин отметил, что песня содержит мощный посыл, особенно понравился ему призыв к Путину «начать кадровую революцию, бросить призыв к народу, и — врубить вертикальный лифт». Очевидно, одними горизонтальными лифтами власти на этот раз уже не отделаться — стране нужны новые кадры в аппарате управления, новая кровь в жилах, о чем недвусмысленно говорится в «Наказе Путину» .