«Заграница не поможет»: беглая китайская преступница признала свою вину

Ханчжоу, Китай, , 10:13 — REGNUM Подозреваемая в коррупции, возвращённая в Китай из Мьянмы в ноябре 2017 года, признала себя виновной на суде в провинции Чжэцзян на востоке Китая, передает 11 марта агентство «Синьхуа».

Слушания по делу пятидесятидвухлетней Чэнь Суйюаня прошли в народном суде уезда Вэньчен в начале минувшей недели.

На слушаниях бывшей сотруднице отделения Сельскохозяйственного банка Китая в Вэньчене были предъявлены обвинения по 19 эпизодам, среди которых растраты иностранной валюты в общем на 2,43 млн юаней ($380 тыс.)

Основная часть средств была потрачена ею на оплату долгов, отмечает гособвинение. Чэнь сбежала во Вьетнам со своим мужем в апреле 2006 года, а затем переехала в Таиланд и Мьянму. В том же году она попала в списки Интерпола с «красным уведомлением», что означает необходимость ее экстрадиции на родину в случае поимки.

В июле 2015 года ее муж вернулся в Китай и сдался властям. Однако, Чэнь отказалась последовать примеру своего супруга, в результате чего ее вернули на родину вопреки ее воле после ареста в ноябре 2017 года.

В настоящее время дело против Чэнь продолжается, а окончательное решение будет оглашено в ближайшее время.

Напомним, что в рамках китайской кампании по поимке беглых экономических преступников «Охота на лис» в 2017 году были возвращены тысячи человек с миллионами похищенных средств. Кроме того, было возвращено 34 из 100 беглецов, находящихся в списках Интерпола.

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