В Ярославской области дайверы обследовали затопленный монастырь

Рыбинск, Ярославская область, , 09:55 — REGNUM Мэр Рыбинска Денис Добряков принял участие в подводном исследовании Югского мужского монастыря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Погружения на месте Югской Дорофеевой пустыни проходили в эти выходные. Дайверы обследовали колокольню, башню и одну из стен обители. Среди значимых находок — кованые элементы, возраст которых может превышать 400 лет.

Глава Рыбинска входит в разведывательно-водолазную команду проекта «Затопленные святыни Мологского края». Это не первое его погружение в рамках проекта: он принимал участие в обследовании поместья Иловна в районе Брейтова, которое принадлежало дворянскому роду Мусиных-Пушкиных. Там обнаружены две усадьбы, элементы набережной, храм Преображения Господня. Для части объектов уже выполнены трехмерные модели, идет работа над воссозданием остальных.

Осенью на месте мужского монастыря Югская Дорофеева пустынь были проведены гидролокационные работы и установлено точное расположение обители. На снимках хорошо различимы контуры строений, квадрат колокольни, разлом кирпичей башни, стена высотой до 2,5 метра, три дома для паломников, нагромождение металлических конструкций, в том числе с декоративными элементами.

«Наша задача — сделать видеосъемку и потом с помощью современных технологий выполнить 3D-моделирование монастыря, чтобы воссоздать, как он выглядел раньше, и показать, как выглядит сегодня. Зимние погружения обусловлены несколькими причинами: чище и прозрачнее вода, видимость составляет до 4 метров, что летом невозможно, проще доставка к месту и разбивка лагеря, нет зависимости от ветра и качки. Из-за льда существуют свои сложности: один вход-один выход, но у нас работает опытная команда дайверов с высоким уровнем подготовки», — рассказал руководитель экспедиции Константин Богданов.

Перед погружением дайверов благословил епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин. Водолазы провели видеосъемку монастыря. Обитель сильно разрушена, предположительно, перед затоплением она была взорвана. Однако на съемке хорошо видны крупные фрагменты стен, колокольни. Удалось поднять на поверхность металлические изделия с декоративной ковкой. Возможно, они были частью ограды монастыря или надвратного козырька, и их возраст может превышать 400 лет. После изучения они будут переданы в музей.

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