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Солдаты ВСУ подрались с гражданскими в Херсонской области

Общество

Гражданские были в состоянии алкогольного опьянения

Киев, 12 марта 2018, 09:50 — REGNUM  Военнослужащие ВСУ подрались с гражданскими в Херсонской области, сообщает 11 марта пресс-служба ВМС ВСУ на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, гражданские лица «спровоцировали» драку с украинскими солдатами. Отмечается, что все началось с избиения военнослужащего гражданскими.

Где и при каких условиях это было совершено, не уточняется. После этого напавшие на солдата подъехали к воинской части и стали оскорблять военнослужащих.

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По данные пресс-службы, гражданские лица были в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что украинские солдаты действовали по инструкции и задержали гражданских. Однако как при этом и солдаты, и гражданские получили телесные повреждения, не объясняется.

Напомним, ранее в одном из ресторанов Киева произошла драка между лицами неславянской внешности и украинским солдатом. Все участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе драки гражданские зарезали солдата, после чего спешно покинули место происшествия на двух автомобилях. Убитый солдат служил в украинской армии по контракту.

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