Омичи пожаловались на жуткий холод, паутину и мокриц в больнице

Омск, , 09:46 — REGNUM Система здравоохранения Омской области, которой так гордится глава регионального минздрава Андрей Стороженко, уже который раз подвергается жёсткой критике. Например, в марте омичка пожаловалась в СМИ на то, что её ребёнка в одном из учреждений здравоохранения положили не в палату, а в коридор. При этом кровать девочке соорудили из тумбочки и стола.

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А сегодня, 12 марта, в информационном поле Омской области появились сообщения о невыносимом холоде в детском отделении Омской городской больницы №1 им. Кабанова.

«Лежим тут с прошлого вторника, в первую же ночь отключили отопление, а детки тут разного возраста, от 26 дней и старше! Вроде всё наладили, да недолго счастье было! Сегодня ночью опять всё было отключено! В палатах дубак жуткий, с окон дует, хотя они заклеены скотчем! На четвёртом этаже больницы лежат детки с пневмонией, бронхитом и т. д. И как лечить детей?! Медперсонал вообще не в курсе, когда включат отопление, тут вообще никто не в курсе чего-либо, всё для них норма! Ужас одним словом… нервы на пределе!» — сообщает подписчица городского портала «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте».

Запись за сутки собрала около 28 тысяч просмотров и почти сотню комментариев. Некоторые комментирующие утверждают, что в этой больнице условия далеко не самые комфортные:

«Честно говоря, приехал я в эту больницу жену с ребенком забрать, в холле на потолке паутина как люстра висит, очень неприятно стало как-то».

Ещё один пользователь рассказал, что «там мокрицы бегают, палату моют один раз», а «туалет страшнее ночи». При этом он подчеркнул, что «персонал вроде хороший».

За комментарием корреспондент ИА REGNUM обратился в минздрав Омской области. Там сообщили, что в ночь с 10 на 11 марта в Омской городской больнице №1 им. Кабанова по причине срабатывания автомата произошло «разовое отключение отопления».

«Так как отключение произошло ночью, сразу заметить и устранить его не удалось. Но уже утром в воскресенье всё было восстановлено, никаких проблем с отоплением больше не было», — утверждают в министерстве.

Информацию о паутине и мокрицах в минздраве не прокомментировали.

Напомним, в январе 2018 года глава минздрава Омской области Андрей Стороженко заявил, что «прямо гордится» региональным здравоохранением. Он подчеркнул, ссылаясь на данные Росстата, что в регионе зафиксировано «реальное снижение смертности в трудоспособном возрасте»:

«У нас реальное снижение смертности. В Омской области мы реально сохранили больше тысячи жизней, по сравнению с позапрошлым годом. У нас реальное снижение смертности в трудоспособном возрасте на 9,6%».

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Однако в ответ на заявление министра омский общественный деятель Татьяна Шнейдер сказала, что «поводов для гордости у господина Стороженко нет, а вот поводов для стыда предостаточно».

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По её словам, положительные статистические результаты по смертности населения в трудоспособном возрасте объясняются тем, что в регионе в последние годы наблюдается массовый отток именно трудоспособного населения. Также общественница утверждает, что Омская медицина на данный момент является на 80% платной».

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в августе — октябре 2017 года в ходе масштабной проверки прокуратура Омской области выявила 1715 нарушений законодательства о здравоохранении, в том числе при оказании скорой и неотложной медицинской помощи.

В ведомстве уточнили, что были выявлены нарушения при оказании платных медицинских услуг, случаи приобретения медицинских препаратов за счёт средств пациентов, отсутствие минимального ассортимента лекарственных средств. Также прокурорские проверки выявили неэффективное использование отдельных видов медицинского оборудования, его простой и отсутствие технического обслуживания. Серьёзной проблемой представители надзорного органа назвали вопрос укомплектованности медицинскими кадрами учреждений здравоохранения, как в городе, так и в районах области.

«Значительное число зданий и сооружений организаций здравоохранения эксплуатируется с нарушениями технических, санитарно-эпидемиологических и противопожарных требований», — говорилось в сообщении ведомства.

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