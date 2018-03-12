На Камчатке 270 семей получат «сейсмоустойчивое» жильё

Петропавловск-Камчатский, , 09:42 — REGNUM В рамках федеральной целевой программы (ФЦП) повышения устойчивости жилых домов в сейсмоопасных районах России 270 камчатских семей будут переселены в два новых «сейсмоустойчивых» жилых дома. Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

По словам начальника «службы заказчика министерства строительства Камчатского края» Дмитрия Куданцева, в краевой столице начато возведение двух новых современных жилых домов.

«Правительством РФ продлено действие федеральной программы по «сейсмике», и сейчас мы новым этапом продолжаем строительство в крае новых сейсмостойких домов», — сказал он.

В настоящее время подрядчик проводит подготовительные работы для заливки фундамента. Работы осуществляются на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов, а окончание возведения запланировано на четвёртый квартал 2020 года.

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Следует отметить, что строительство многоквартирных домов на Камчатке идёт в рамках исполнения поручений главы государства Владимира Путина по обеспечению граждан доступным и комфортным жильём.

Напомним, в ходе своего послания Федеральному собранию 1 марта Владимир Путин заявил о необходимости изменения подходов к распределению рисков при строительстве жилья и передаче большей ответственности банкам, участвующим в финансировании жилищного строительства.

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Глава государства подчеркнул, что люди, которые вкладывают деньги в строительство жилья, должны быть защищены, а «риски должны брать на себя не дольщики, а банки».

В ходе своего выступления Владимир Путин также поставил задачу увеличить объемы жилищного строительства в России в полтора раза — с 80 до 120 млн кв. м. в год.

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