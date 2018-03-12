Подписи Путину и танцы: как в Екатеринбурге спасают дворец культуры

Екатеринбург, , 08:56 — REGNUM В Екатеринбурге жители Чкаловского района не теряют надежды спасти дворец культуры «Химмаш». В воскресенье, 11 марта, возле него прошёл митинг-концерт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дворец принадлежит структуре холдинга AVS Group. Здание, построенное более 50 лет назад, планируют пустить под снос. На его месте планируется возведение жилого комплекса с общественными помещениями. Эти помещения предприниматели готовы отдать под нужды культуры, также администрация Екатеринбурга сможет выкупить их. Уже названа примерная цена: около 100 млн рублей.

Кроме того, в AVS Group готовы построить большую сцену и также отдать её под нужды культуры.

Однако местных жителей такой вариант не устроил. В феврале они вышли на пикет к зданию администрации Екатеринбурга. Люди требуют сохранить дворец культуры.

Примечательно, что чиновники мэрии заявляют о солидарности с гражданами. По их мнению, собственник не имеет права сносить дворец, речь идёт лишь о реконструкции объекта. Впрочем, в AVS Group отмечают, что снести дворец имеют полное право. И напоминают: ранее мэрии было предложено его выкупить. Но сделки так и не состоялось. При этом здание уже ветхое и нахождение в нём может быть опасно для детей, утверждают в компании.

Тем не менее местные жители не теряют надежды отстоять здание. На митинг вышли сотни человек. Перед собравшимися выступили местные творческие коллективы. Также шёл сбор подписей под обращением к президенту России. Однако пока всё идёт к тому, что дворец культуры «Химмаш» снесут. Когда это произойдёт, лишь вопрос времени.

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