Борьба за свободу директора новосибирского планетария набирает обороты

Новосибирск, , 08:29 — REGNUM Различные общественные и профессиональные объединения и сообщества борются за освобождение из СИЗО директора новосибирского планетария Сергея Масликова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что директор новосибирского детско-юношеского центра «Планетарий» Сергей Масликов в настоящее время находится в СИЗО. В отношении 58-летнего главы планетария быловозбуждено уголовное дело за «получение взятки в крупном размере» (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Он временно отстранён от должности, исполнение обязанностей возложено на заместителя директора по учебно-воспитательной и организационной работе Татьяну Белоусову.

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Сотрудники Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН подготовили обращение в Новосибирский областной суд, в котором просят «тщательно и беспристрастно разобраться в этом деле» и «изменить меру пресечения, строгость которой, на наш взгляд, не соответствует приписываемым С.Ю. Масликову прегрешениям». Письмо датировано 27 февраля, скан размещён на странице сообщества «Новосибирское астрономическое общество» «Вконтакте» 7 марта.

«За это время мы хорошо узнали Сергея Юрьевича как глубоко порядочного и интеллигентного человека. Светлый ум, добрая душа и верное слово — вот что можно было бы сказать о С.Ю. Масликове, исходя из нашего опыта. Поэтому всякого рода сообщения о его якобы финансовых махинациях в планетарии с арендой каких-то дорогостоящих приборов вызывают у нас глубокое недоверие», — говорится в тексте обращения.

Кроме того в интернете размещена петиция: «Освободите из СИЗО учёного и популяризатора науки Сергея Масликова», под которой подписались уже более 8,5 тыс. человек.

Авторы петиции считают недопустимым, «когда 58-летнего кандидата физико-математических наук бросают в СИЗО по подозрению во взятке, сумма которой за два года составила 190 тыс. рублей».

«Эксперты очень сомневаются, что такая взятка вообще была. Скорее всего, Сергей Масликов пытался найти средства на какой-то научно-просветительский проект и выкручивался как мог. Это беда многих организаций, находящихся на государственном финансировании. Классический пример: вы хотите провести научно-популярный праздник для подростков. Государство готово дать деньги, но получите вы всю сумму только после того, как проведёте мероприятие, сдадите отчёт и подождёте ещё несколько месяцев. А для проведения праздника нужны средства и их приходиться брать из других источников. Вот вам и весь криминал. Арест Масликова — прямая угроза многим людям, кто занимается популяризаторскими и образовательными мероприятиями», — отмечается в тексте петиции.

А в социальных сетях сторонники освобождения Масликова даже создали движение #СвободуДиректоруПланетария.

В Новосибирском планетарии комментариев не дают.

По словам же члена Совета Новосибирского астрономического общества Дианы Протасовой, обращение, подготовленное сотрудниками Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, будет направлено в Новосибирский областной суд в ближайшее время.

«Готовятся пакеты документов, в том числе и эти письма», — заявила «РБК Новосибирск» Протасова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале февраля правоохранительные органы задержали директора планетария в Новосибирске Сергея Масликова. По данным следствия, летом 2015 года и осенью 2017 года в нарушение установленной процедуры передачи муниципального имущества, стоящего на балансе организации, Масликов получил от физических лиц взятки за сдачу в аренду видеоаппаратуры, светового и звукового оборудования на сумму свыше 190 тыс. рублей.

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