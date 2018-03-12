«На урок с пистолетом»: в США озабочены безопасностью в школах

Вашингтон, , 08:16 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа представила ряд предложений, касающихся безопасности в школах, в частности предлагается организовать стрелковую подготовку учителей для предотвращения случаев, подобных произошедшему 14 февраля в штате Флорида. Об этом сообщает 11 марта The Hill.

В Белом доме предлагают создать федеральную комиссию для оценки наилучших способов борьбы с насилием в школах. Администрация США будет оказывать помощь штатам в вооружении преподавателей, а также поощрять власти штатов к принятию законов, не позволяющих владеть оружием «потенциально опасным гражданам».

Минюст США собирается оказывать школам помощь в целях обеспечения «тщательного обучения стрельбе из огнестрельного оружия квалифицированному персоналу» на добровольной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп уточнил свою позицию относительно возможного вооружения школьных учителей. Он заявил, что вооружить можно лишь умеющих обращаться с оружием преподавателей, таковых, по его данным, около 20%.

Напомним, 14 февраля в школе города Паркленда (штат Флорида) бывший ученик, 19-летний Николас Круз, открыл стрельбу из полуавтоматической винтовки AR-15, которая используется полицией США и продается в оружейных магазинах.

Читайте также: Ещё больше оружия: Учителям в США разрешат отстреливаться от учеников?

Как сообщали американские СМИ, Круз смог законно приобрести оружие, несмотря на то, что ранее проходил лечение в психиатрической клинике. Теперь бывшему школьнику предъявлено обвинение в умышленном убийстве 17 человек.

Читайте также: Застрелившему 17 человек в школе во Флориде может грозить смертная казнь