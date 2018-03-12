Почти 70 лет без права «прописки»: посёлок-призрак в Татарии

Казань, , 06:36 — REGNUM В Мамадышском районе Татарии посёлок, реально существующий с 1950-х годов, получит статус лишь в 2018 году. Соответствующее решение на публичных слушаниях уже принято и подано в Госсовет РТ для утверждения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Будущий посёлок Тарасово находится в Урманчеевском сельском поселении Мамадышского района и фактически существует уже почти 70 лет, но из-за отсутствия официального статуса жители не могут воспользоваться большинством прав и возможностей. В частности, оформить регистрацию в посёлке-призраке, не имеющем статуса населённого пункта, все эти годы не представляется возможным, так же как и права собственности на построенные дома.

В конце февраля 2018 года прошли публичные слушания, на которых было заслушано мнение тарасовцев об образовании посёлка.

«Я живу на территории образуемого посёлка всю жизнь, но не могу распоряжаться своим имуществом, так как посёлка официально не существует», «После официального образования посёлка Тарасово нам будет легче решать различные вопросы: уличного освещения, необходимости газификации», «Все проживающие на территории поселения жители издавна называют посёлок Тарасово», — отмечали на слушаниях местные жители.

В своём выступлении заместитель главы района, глава рабочей группы Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Ришат Самигуллин отметил, что «данный посёлок фактически существует с 50-х годов 20-го века, построено около 20 домов, построена дорога, имеется линия электропередач».

"Инициатива образования населённого пункта и присвоение ему наименования «Тарасово» изначально принадлежит проживающему на его территории населению», — отметил он, добавив, что после образования и присвоения статуса за счёт местного бюджета потребуется установка дорожных указателей общей стоимостью 7 тыс. рублей.

Выбор названия жители объяснили тем, что так звали отшельника, который поселился на лесной поляне рядом с будущим посёлком в начале 20-го века.

Напомним, в конце марта 2017 года республиканские депутаты утвердили образование ещё одного посёлка, но тот не имел такой давней истории, а родился из коттеджной застройки. Посёлок «Барсил» расположен в Кощаковском сельском поселении Пестречинского района Татарии. Он ещё достраивается, общая площадь строительства составит 95 га.