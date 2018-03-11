Самойлова представит РФ на «Евровидении-2018»

Москва, , 23:34 — REGNUM Певица Юлия Самойлова с песней «I Won’t Break» представит РФ на международном песенном конкурсе «Евровидение», который в мае 2018 г. пройдет в столице Португалии Лиссабоне. Об этом говорится в сообщении «Первого канала».

«Это песня обо мне, — говорит певица. — Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем».

Напомним, Самойлова должна была принять участие в «Евровидении-2017» в Киеве, однако из-за запрета властей Украины на въезд в страну участие певицы стало невозможным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, музыкальный конкурс «Евровидение» в 2018 году принимает Португалия. Полуфиналы состоятся в Лиссабоне 8 и 10 мая, финал — 12 мая. На победу будут претендовать участники из 42 стран.

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