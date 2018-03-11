От Орла до Праги: народному подвигу уральцев исполнилось 75 лет

Екатеринбург, , 21:59 — REGNUM На Урале широко отметили 75-летие со дня создания Уральского добровольческого танкового корпуса. Торжественные мероприятия прошли сегодня, 11 марта, в Екатеринбурге и Перми, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Екатеринбурге первые лица города и области возложили цветы к подножию мемориала уральским добровольцам. Затем от площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса люди прошли до киноконцертного театра «Космос», где состоялось торжественное собрание. Затем там же прошёл праздничный концерт с участием народного артиста России Олега Газманова.

На площади 1905 года весь день работала интерактивная площадка, в основе которой выставка образцов военной техники, в том числе и легендарный танк Т-34. Погрузиться в атмосферу тех лет помогли уникальная реконструкция, которая продемонстрировала работу эвакогоспиталя. Рядом с ней был развёрнут агитпункт «Я стал добровольцем!», где все желающие могли получить на магните своё фото в образе танкиста.

Также в центре города весь день демонстрировались фильмы о легендарном корпусе, работали тир и площадка для сдачи норм ГТО.

Также 75 лет со дня создания корпуса торжественно отметили в Перми. В регионе впервые прошли мероприятия, приуроченные к учреждённому здесь Дню народного подвига. От сквера Уральских добровольцев до Площади ветеранов порядка двух тысяч человек прошли парадом памяти. Затем к памятнику Уральскому добровольческому танковому корпусу возложили цветы.

Кроме того, в сквере Уральских добровольцев состоялось театрализованное выступление — реконструкция отправки добровольцев на фронт.

Напомним, танковый корпус был создан на средства уральцев. Трудящиеся Свердловской, Челябинской и Молотовской (ныне Пермский край) областей собрали на его создание более 70 млн рублей. Рабочие Урала не только помогли рублём, из них, из добровольцев, и был сформирован этот корпус. Он состоял из трёх танковых бригад: Свердловской, Челябинской и Молотовской. Также в его составе были и другие подразделения.

Корпус прошёл с боями от Орла до Праги. Уже через несколько месяцев он стал гвардейским.

«Мы, танкисты, были еще совсем пацанами. Мне тогда было 17 лет. Я попал в танковый десант — очень горжусь этим. Это было особое подразделение. У немцев тогда была другая установка — у них пехота шла за танками, танкового десанта у них не было. И в этом была наша сила», — сказал в своём выступлении на празднике ветеран корпуса Пётр Ушаков, цитирует его пресс-служба свердловского губернатора.

За два с небольшим года бойцы корпуса завоевали кровью более 42 тыс. орденов и медалей. 27 из них стали полными кавалерами ордена Славы, а 38 было присвоено звание Героя Советского Союза.

Мероприятия по случаю 75-летия УДТК на Урале будут продолжены. Кроме того, в июле 2018 года в Екатеринбурге будет открыт Центр исторического наследия корпуса. Он, как ожидается, станет центром воспитания молодёжи и центром по подготовке специалистов для патриотического воспитания подрастающего поколения.