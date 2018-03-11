Смог над Мончегорском: когда молчание — не золото

Дмитрий Горбунов, , 19:37 — REGNUM

В этом году город Мончегорск (Мурманская область) уже не первый раз накрывает смогом, рукотворным туманом, в основном состоящим из выбросов Кольской ГМК, подразделения «Норильского никеля».

Наиболее сильный смог был накануне женского праздника, с 5-го по 7-е марта, пик пришелся на предпраздничный день. На улице было трудно дышать, в горле першило, да и на нижних этажах домов чувствовалось загрязнение воздуха.

По официальным данным, во время этого задымления концентрация сернистого газа (ангидрида серы) была превышена в два раза от предельно допустимой нормы. По данным независимых экологов, превышение было еще больше.

Сернистый ангидрид вызывает раздражение кожи, слизистых оболочек носа, глаз и верхних дыхательных путей. При сильных отравлениях наблюдаются общая слабость, одышка, сильный кашель и даже потеря сознания.

Сильных отравлений в Мончегорске зафиксировано не было, но горожанам на протяжении двух дней рекомендовали находиться дома, с закрытыми окнами. Занятия в школах, правда, так никто и не отменил.

В чём же причина?

Мончегорск был основан при Советской власти как рабочий поселок для разработки медно-никелевых месторождений. При СССР, когда слово «экология» слышалось редко, особенно возле промышленных гигантов, внимание уделяли росту производства, не оглядываясь на возможный ущерб окружающей среде. В результате в радиусе 20 километров от комбината «Североникель» пейзаж напоминал апокалиптический — выжженная трава, обожжённые скалы, остовы деревьев.

В производственном процессе перерабатывается сырье — файнштейн — а результатом является электролитный никель и медь, карбонильные никелевые порошки и дробь, кобальтовый концентрат, концентраты драгоценных металлов, серная кислота. В качестве отходов в трубу вылетает большое количество вредных веществ, в том числе и производные серы.

Сейчас Кольская ГМК — это производственная цепочка из трех площадок, расположенных в Мурманской области и принадлежащих ПАО «ГМК «Норильский никель». Кроме Мончегорска, производства расположены в Заполярном и поселке Никель.

Надо отметить, что ситуация сильно изменилась с советских времен, «Норильский никель» старается вводить экологически дружественные технологии, на предприятиях устанавливаются современные фильтры, проводятся другие экологические мероприятия.

Тем не менее в воздух продолжает выбрасываться большое количество вредных веществ, поэтому трубы предприятий изначально высокие: считается, что при наличии достаточно высокой трубы и соответствующих фильтров вредные выбросы рассеиваются в атмосфере и на достаточно большой территории, так что у поверхности концентрация вредных веществ должна быть менее предельных норм.

Однако в этом году, как говорят эксперты, возможной причиной сложившейся ситуации был штиль в районе комбината, и выбросы, выходящие из труб, не распространялись дальше в атмосферу, а оставались на месте и, остывая, оседали на город.

Хотя производственная цепочка, выстроенная на предприятии, учитывает повышенное содержание серы в отходах и даже использует их для производства серной кислоты, достаточное большое количество серного ангидрида попадает в атмосферу, и в преддверии мартовских праздников совокупность этих факторов стала причиной смога, накрывшего Мончегорск.

Что нужно было делать?

Для предотвращения подобных ситуаций руководство предприятия обязано учитывать прогноз погоды и, при предупреждении о неблагоприятных метеоусловиях, обязано снижать объемы производства вплоть до полной остановки. В 2010 году был внедрен «Усовершенствованный метод прогноза загрязнения воздуха для одиночных источников выбросов комбината «Североникель» (теперь Кольский ГМК).

Учитывая достаточно высокую точность прогнозов, скорее всего, руководство компании или ее дежурные службы проигнорировали предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, в которые для этого предприятия входит и безветрие.

Этот эпизод не прибавляет очков «Норильскому никелю», позиционирующему себя как экологически ответственную компанию, пекущуюся об окружающей природе. По крайней мере, надо было признать сам факт загрязнения, найти причину и принять меры по ее устранению и недопущению подобной ситуации впредь. Однако на сайте Кольской ГМК последняя новость датирована 20 февраля и нет ни слова о ситуации в Мончегорске в начале марта.

Ситуации с выбросом ангидрида серы легко прогнозируемы, необходимо принятие решения о снижении производства в дни с неблагоприятным метеопрогнозом. Конечно, уменьшается выработка и прибыль предприятия, но здоровье людей дороже.