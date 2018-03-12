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Что говорят России учения НАТО в Норвегии

Общество

Военнослужащих на учениях НАТО вокруг России становится все больше

Что говорят России учения НАТО в Норвегии
Иллюстрация: U.S. Department of Defense
В Арктике

Осло, 12 марта 2018, 04:08 — REGNUM  Натовские учения в северной Норвегии, по словам норвежского командования, призваны поддержать и укрепить оперативную готовность бригады Норд. Можно ли воспринимать эти небольшие по масштабу учения как разминку к тому, что планируется в Норвегии осенью этого года, пишет автор ИА REGNUM Александр Шимберг.

Норвежская бригада Норд выступала в ходе учений, проходивших с 5 по 11 марта, в качестве основного подразделения, к которому присоединяются союзники — американские моряки и морские пехотинцы Нидерландов. А вот на октябрь и ноябрь 2018-го в центральной части Норвегии запланировано крупнейшее за последнее десятилетие учение Trident Juncture, в которых должны принять участие более 45 000 военнослужащих НАТО.

Для сравнения, в вызвавших огромный ажиотаж в западных СМИ учениях «Запад-2017», прошедших в Белоруссии в прошлом году, было задействовано только 12 700 участников. Понятно, что многотысячные учения в Норвегии не могут добавить доверия отношениям между НАТО и Россией. Натовские учения служат подтверждением правильности курса на укрепление арктических рубежей России.

Читайте подробности: НАТО учится воевать у границ России в Арктике

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