Калужане семьями собирают на свалке помидоры из Турции

Калуга, , 17:18 — REGNUM 80 тонн томатов из Турции были уничтожены специалистами Россельхознадзора на полигоне твердых бытовых отходов в Калужской области. По информации сетевого издания «Калужские новости», в социальную сеть была выложена видеозапись о том, как местные жители целыми семьями приезжали на свалку, где сумками собирали недоуничтоженные томаты.

Между тем, как сообщила ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СКР Лилия Мошкова, на трассе А-130 в городе Юхнов Калужской области были остановлены четыре большегрузных автомобиля, в которых находилось 80 тонн иностранной санкционной овощной продукции без фитосанитарных и сопроводительных документов.

38-летний предприниматель из Москвы, занимающийся регулярной перевозкой овощей и фруктов, рассчитывал решить вопрос беспрепятственного провоза груза на месте и передал сотруднику Управления Россельхознадзора по Калужской области взятку в размере 150 тысяч рублей, которая проходила под контролем оперативных служб ФСБ.

«Житель Москвы задержан, — сказала Мошкова. — Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления».

Напомним, в настоящее время Турция не входит в число стран, на которые распространяются экономические санкции России. Однако, как пояснили ИА REGNUM в пресс-службе управления Россельхознадзора по Калужской области, задержанная на автотрассе А130 «Москва-Малоярославец-Рославль» в городе Юхнове продукция принадлежала не входящим в список получивших доступ на российский рынок турецких экспортеров. К тому же, помидоры попали на территорию России, минуя фитосанитарные контрольные посты на государственной границе, а фитосанитарные документы на груз у перевозчика отсутствовали.

Одновременно, как сообщил ИА REGNUM следователь Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Максим Козлов, на трассе А-130 в городе Юхнов во время проверки, проводившейся сотрудниками УГИБДД по Калужской области и специалистами Россельхознадзора, был остановлен грузовой автомобиль, в котором обнаружено более 20 тонн груш из Польши без фитосанитарных и сопроводительных документов.

Водитель большегруза, 45-летний житель Белоруссии, передал сотруднику Управления Россельхознадзора по Калужской области взятку в размере 28 тысяч рублей за решение вопроса о беспрепятственном проезде автомашины. Возбуждено уголовное дело. Запрещенные к ввозу в РФ груши из Польши уничтожены Россельхознадзором на полигоне ТБО.