В Калуге приступили к подготовке общественных наблюдателей на ЕГЭ 2018 г

Калуга, , 16:46 — REGNUM Более 80 общественных наблюдателей для досрочного, основного и дополнительного этапов проведения Государственной итоговой аттестации 2018 года планируется обучить в Калужской области.

Как сообщили 11 марта ИА REGNUM в пресс-службе Калужского областного молодежного центра, для участия в акции будут привлечены студенты Калужского педагогического колледжа, Кондровского гуманитарно-технического колледжа, Кировского индустриально-педагогического колледжа им. А.П. Чурилина и Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского.

Ранее в Калужском педагогическом колледже состоялся семинар по подготовке общественных наблюдателей, в рамках которого студенты более детально познакомились с процедурой проведения ЕГЭ, обсудили существующую систему образования и государственную итоговую аттестацию, важность присутствия независимого общественного наблюдателя во время процедуры ЕГЭ, а также то, какими основными качествами он должен обладать. В ближайшие дни студентов ждёт аккредитация в министерстве образования и науки Калужской области и выходы на досрочный этап ЕГЭ, который начинается с 21 марта 2018 года.

Напомним, Калужская областная организация Российского Союза Молодёжи совместно с Областным молодежным центром при поддержке министерства образования и науки Калужской области с 2014 года ежегодно проводит обучение студентов образовательных организаций педагогических специальностей по подготовке общественных наблюдателей.

Студенты — будущие педагоги на пунктах проведения ЕГЭ помогают организаторам обеспечить прозрачность государственной итоговой аттестации. В аудитории, вне помещения или путём онлайн наблюдения следят за порядком проведения единого государственного экзамена, оставаясь при этом сторонними общественными наблюдателями.

Как сообщало ИА REGNUM, в 282 вузах страны состоялся набор наблюдателей. В организации общественного наблюдения за ЕГЭ-2018 готовы принять участие около 7 тысяч студентов.

Институт общественного наблюдения был введен в 2009 году для того, чтобы экзамены проходили честно и объективно.

По данным Рособрнадзора, в досрочном периоде сдачи ЕГЭ-2018 примут участие 1000 федеральных общественных наблюдателей, которые выйдут в пункты проведения экзаменов в 84 регионах страны.

В основной период будут задействованы около 5000 федеральных общественных наблюдателей. В целом обучение наблюдателей по всей стране закончится к 15 апреля 2018 года.

Между тем, по данным опроса, жители России не боятся сдавать ЕГЭ и не воспринимают его как экзамен, который «невозможно сдать». Так, 55% граждан уверены, что получили бы на экзамене высокую оценку: 7% — «отлично» и 48% — «хорошо».

Напомним, основной этап сдачи ЕГЭ-2018 назначен на 28 мая — 2 июля, дополнительный — на 4−15 сентября. Досрочно сдать ЕГЭ можно будет с 21 марта по 11 апреля.

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