В Ярославле в день выборов общественный транспорт будет работать бесплатно

Ярославль, , 16:32 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Слепцов сообщил на своей странице в Facebook, что 18 марта общественный транспорт будет работать бесплатно. Его слова цитирует корреспондент ИА REGNUM :

«Уже через неделю, вы, дорогие ярославцы, сможете выбрать общественную территорию, которую благоустроим в этом году. Для вашего удобства 18 марта весь городской общественный транспорт, кроме маршрутного такси, будет работать бесплатно», — пишет Владимир Слепцов.

Напомним, мэрия Ярославля утвердила рекомендованное меню для буфетов на избирательных участках. В частности, ажиотаж в социальных сетях вызвала информация о пирожках по 4 рубля.

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