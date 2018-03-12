Бизнес на стариках в Прикамье: власти учли урок?

Пермь, , 02:34 — REGNUM Скандалы в социальной сфере в Прикамье следуют одним за другим: некоторое время назад бурная дискуссия развернулась по поводу частных приютов для престарелых (а точнее — уголовных дел в отношении организаторов оных), теперь же обсуждается информация о мерах, предпринимаемых для избежания подобных ситуаций. О том, что планируют делать власти в сложившейся ситуации, пишет редактор ИА REGNUM Наталья Хомутова.

Ужасающие подробности, которые вскрылись при изучении деятельности ряда частных пансионатов (отсутствие элементарного ухода, антисанитария и пр.), не отменяют основного вопроса — дефицита государственных пансионатов, которые предоставили бы достойный уход престарелым жителям региона. В котором более 30 частных приютов, и практически все они работают без лицензий, беря за каждого постояльца 20−25 тысяч рублей в месяц и тратя значительно меньше. Геронтологических же государственных центров — вдвое меньше, чего явно недостаточно.

Весной текущего года в Перми начнется строительство комфортного и современного, по образу израильских, геронтологического центра; в регионе также принято решение создать службу социальных участковых, которые будут оказывать комплексное сопровождение нуждающихся в помощи государства пенсионеров и отслеживать ситуацию в семьях, где есть маломобильные люди в возрасте от 80 лет. Уже сейчас взятые на учет органами министерства социального развития Пермского края пожилые жители региона занесены в уникальную базу данных, которая позволяет в режиме реального времени узнать, какие услуги предоставляются тому или иному пенсионеру.

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