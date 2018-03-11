Мэрия Вильнюса требует снести два надгробия на могилах советских воинов

Вильнюс, , 14:15 — REGNUM Власти столицы Литвы Вильнюса направили письмо руководству литовской ассоциации военной истории «Забытые солдаты» с требованием до 31 марта 2018 года демонтировать два надгробных памятника, которые ранее были установлены на могилах советских воинов и воинов Российской Империи на Антакальнисском кладбище. Об этом накануне, 10 марта, сообщил новостной портал Baltnews.

Ранее сообщалось, что департамент по культурному наследию Литвы обратился в вильнюсское самоуправление с просьбой демонтировать два надгробных памятника, о которых идёт речь, указав, что вопрос демонтажа основан на сомнениях в идентификации останков.

Руководитель литовской ассоциации военной истории «Забытые солдаты» Виктор Орлов сообщил, что теперь мэрия Вильнюса требует до 31 марта либо начать демонтаж памятников, установленных на Антакальнисском кладбище, либо заново пройти процедуру по легализации оформления.

Орлов пояснил, что процедура оформления крайне длительная и может занять до полугода, то есть мэрия Вильнюса сознательно ведет дело к демонтажу памятников.

Также Орлов отметил, что в письме мэрии сказано, что якобы на одном из двух надгробий надпись не соответствует действительности, но при этом не указывается на каком из надгробий и какая именно надпись.

В настоящее время по данному факту ведется судебное разбирательство и решение ещё не вынесено, но мэрия уже требует демонтажа надгробных памятников, что противоречит правовым нормам.

Руководство литовской ассоциации военной истории «Забытые солдаты» направило в мэрию Вильнюса ответное письмо, в котором указали на недопустимость демонтажа памятников до решения суда.