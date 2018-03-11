В Екатеринбурге скончалась автор Краснознамённой группы

Екатеринбург, , 07:48 — REGNUM В Екатеринбурге ушла из жизни автор проекта Краснознамённой группы Галина Охлупина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил хранитель истории города Сергей Скробов.

«Скоропостижно скончалась свердловский дизайнер Галина Фёдоровна Охлупина — ученица зодчего Константина Бабыкина, автор Краснознаменной группы на Плотинке», — написал Скробов.

Прощание намечено на 14 марта. От Дома художника Екатеринбурга будет организован автобус.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Краснознамённая группа была установлена в 1974 году. К ней крепилась увеличенная копия Ордена Ленина, которым советский социалистический город Свердловск наградили в 1973-м.

В ночь на 26 января 2013 года композиция была снесена. Распоряжение об этом отдали городские чиновники. Произошедшее вызвало резонанс и большой скандал. Дело дошло до губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Также против сноса композиции активно выступили жители Екатеринбурга.

Но всё это не помогло вернуть Краснознамённую группу. На её место поставили олимпийские часы, которые отсчитывали время до зимней Олимпиады в городе Сочи. Затем на информационном портале Екатеринбурга проводился предложенный чиновниками опрос о том, что граждане хотели бы видеть на этом месте. Большинство голосов было отдано за Краснознамённую группу.

Однако в ближайшее время жителям города не стоит ожидать возвращения композиции на её законное место. На это журналистам в конце 2013 года намекнул сити-менеджер Александр Якоб, который заявил, что видит на её месте объект «вне времени и в пространстве».

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