Киев, , 21:31 — REGNUM Командир батальона морской пехоты ВСУ Вадим Сухаревский мечтает о том, чтобы военный конфликт в Донбассе завершился в центре Москвы. Об этом сам украинский военнослужащий сообщил «Обозревателю».

"Я скажу так: мечтаю о том, чтобы вообще никаких отношений с Россией никогда больше не было, — говорит Сухаревский. — Чтобы такое понятие, как Россия, вообще исчезла — как с карты, так и из сознания».

По его словам, он мечтает увидеть солдат ВСУ в центре Москвы, в частности, у станции метро «Сухаревская». Так военнослужащий намекнул на собственную фамилию.

«В Москве есть площадь и станция метро имени Ксении Сухаревской, — говорит Сухаревский. — Так вот: я бы хотел, чтобы война закончилась там».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые украинские власти направили армию и нацбатальоны против мирных жителей Донецкой и Луганской областей.

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