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ВС Турции захватили еще 7 селений в Африне

Общество

С 20 января 2018 г. ВС Турции на севере Сирии проводят военную операцию «Оливковая ветвь»

ВС Турции захватили еще 7 селений в Африне
Турецкие военные

Африн, Сирия, 10 марта 2018, 18:51 — REGNUM  Вооруженные силы (ВС) Турции и «Сирийская освободительная армия» освободили от членов незаконных вооруженных формирований еще 7 селений в сирийском Африне. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, силовикам удалось занять селения Корта, Каша, Бабак Ушагы, Кафар Рум, Курт Кулак, Зеллака и Кыфар Зеит.

«В целом, с начала операции «Оливковая ветвь» на северо-западе Сирии нейтрализовано уже 3213 террористов», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 20 января 2018 г. ВС Турции на севере Сирии проводят военную операцию «Оливковая ветвь», направленную против формирований сирийских курдов.

Официальный Дамаск расценивает действия Турции как посягательство на суверенитет и территориальную целостность Сирии.

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Военная операция Турции «Оливковая ветвь» в Сирии

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