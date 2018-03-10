В Петербурге для кадет СКР капитально отремонтировали школу

Санкт-Петербург, , 18:17 — REGNUM В Центральном районе Санкт-Петербурге капитально отремонтировали здание средней общеобразовательной школы № 304 на улице Черняховского. Оснащенная необходимым учебным оборудованием, эта школа 1 сентября текущего года примет своих учеников, в том числе учащихся кадетских классов под патронатом Следственного комитета РФ.

С сентября 2014 года из-за аварийного состояния перекрытий школьное здание было выведено из эксплуатации. В ходе капремонта, продолжавшегося с лета 2015 года, был усилен фундамент здания, его свод и стены, оконные проёмы. Заменены кровля и перекрытия, обновлены инженерные системы. С фасада здания вынесен транзитный газопровод. Проведены необходимые работы по ремонту фасада и замене оконных и дверных блоков.

В феврале 2018 года в школе проведены все пусконаладочные работы. К настоящему моменту школа полностью соответствует требованиям, предъявляемым к современным учебным учреждениям.

Сегодня, 10 марта, отремонтированную школу осмотрел губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, сообщает пресс-служба Смольного. Губернатору показали спортивный и актовый залы, учебные классы, кабинеты криминалистики, столовую. А в интерактивном тире, подготовленном для кадет, Георгий Полтавченко взялся за пистолет и выполнил стрельбу по движущимся мишеням.

На капремонт школы №304 из городского бюджета было выделено более 380 млн рублей. Оснащение учебного заведения необходимым оборудованием потребовало еще 48 млн рублей.

Отметим, что в настоящее время в ГБОУ СОШ №304 Центрального района Санкт-Петербурга обучается 465 человек. В школе 17 классов, из них 11 классов — кадетские (325 кадет). Кураторами кадетских классов являются офицеры-преподаватели Санкт-Петербургской Академии СК РФ: они ведут спецкурсы по профессии и участвуют в воспитательной работе.

Помимо общеобразовательных дисциплин, в кадетских классах преподаются спецкурсы. Среди них — введение в следственное дело, основы правоохранительной деятельности, основы криминалистики, основы уголовного права и другие. Кадеты проходят строевую и огневую подготовку.