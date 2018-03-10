Омичей взбудоражила новость о бюллетенях в пятнах крови

Омск, , 11:49 — REGNUM Омские телеграм-каналы сегодня, 10 марта, распространили информацию о том, что в одной из участковых избирательных комиссий (УИК) отбраковали более 200 бюллетеней с пятнами крови.

«Более 200 бюллетеней в одном из омских УИКов отбракованы на этапе пересчёта, потому что на них обнаружена… кровь. Поистине, теперь нас стало трудно чем-то удивить на этих выборах», — сообщил телеграм-канал «ОмГорСовет» (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM ).

Это сообщение тут же перепостили другие омские телеграм-каналы.

Корреспондент ИА REGNUM обратился за комментарием в избирательную комиссию Омской области. Там сообщили, что «бракованные» бюллетени были выявлены в ходе полистового пересчёта.

«Собственно, для этого процедура и предназначена, идёт проверка полученных из типографии бюллетеней. Процедура открытая, в ней принимают участие члены УИК, представители политических объединений. Все эти бюллетени не будут использованы в процедуре голосования», — подчеркнула пресс-секретарь облизбиркома Наталья Ботвина.

Откуда появились эти странные пятна на бюллетенях, и действительно ли это кровь, неизвестно.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 18 марта 2018 года состоятся выборы президента РФ. Что касается Омской области, по состоянию на 1 января 2018 года в регионе было зарегистрировано 1 547 017 избирателей, что на 0,24% меньше, чем в июле 2017 года (1 550 607).

В целом в регионе за последние несколько лет зафиксировано снижение количества избирателей (на 1 января 2015 года — 1 565 520 человек, на 1 января 2016 года — 1 561 922, на 1 января 2017 года — 1 555 502).

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