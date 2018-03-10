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Путин признался, что никогда не ездил верхом на медведе

Общество

В интернете считают иначе

Путин признался, что никогда не ездил верхом на медведе
© Pinterest
Путин на медведе

Москва, 10 марта 2018, 08:24 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC рассказал о фотографиях, где его изображают верхом на медведе.

Телеведущая NBC спросила Путина, как он относится к своим фотографиям без футболки во время отпуска, которые уже давно гуляет по сети интернет. На это президент заметил, что у него есть множество других фотографий, но они привлекают меньше внимания.

«Я расслабляюсь. У меня много фотографий в рабочей атмосфере, но никто ими не интересуется», — сказал Путин.

Также российский лидер отметил, что видел несколько коллажей, на которых он был изображён скачущим верхом на медведе.

«Я видел фотографии свои, где я скачу на медведе, но я никогда не скакал на медведе. Но такие фото существуют», — посмеялся Путин.

Напомним, последний раз фотография Путина без рубашки появилась в сети в августе 2017. Это фотография была сделана во время отпуска Путина в Туве.

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