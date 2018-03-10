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Директор театра «Современник» прокомментировал инцидент с Ефремовым

Общество

«Разбираться будем завтра»

Директор театра «Современник» прокомментировал инцидент с Ефремовым
Dmitry Rozhkov
Михаил Ефремов

Москва, 10 марта 2018, 03:31 — REGNUM  Руководство московского театра «Современник» разберется в ситуации, возникшей во время гастролей в Самаре с участием актера Михаила Ефремова. Об этом сообщил директор учреждения Игорь Попов.

По словам Попова, подробности произошедшего ему неизвестны, так как сам он на спектакле в Самаре не присутствовал. От какой-либо оценки поведения артиста директор «Современника» воздержался.

«Артисты только сегодня вернулись в Москву, поэтому разбираться будем завтра», — сказал Попов РИА «Новости».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Михаил Ефремов заявил, что публика, раскритиковавшая его выступление в Самаре 7 марта, попросту не поняла пьесу. Утверждения о том, что артист появился на сцене пьяным, сам он назвал слухами.

«Не догоняют», — сказал Ефремов.

О странном поведении артиста на сцене сообщили некоторые пользователи соцсетей. По их словам, Михаил Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, путал слова и нецензурно выражался, когда зрители просили его говорить громче. Спектакль начался на полчаса позже заявленного, а к финалу многие зрители покинули зал.

Читайте ранее в этом сюжете: Ефремов прокомментировал «скандал» на гастролях в Самаре

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