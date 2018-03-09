180 военных привлекли к делу об отравлении Скрипаля

Лондон, , 22:16 — REGNUM Около 180 военных Вооруженных сил Великобритании подключились к расследованию отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом, как передает телеканал ВВС, говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

«В числе откомандированных военных — служащие Королевской морской пехоты Великобритании и другие военные специалисты, получившие специальную подготовку по программе химзащиты», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь почувствовали себя плохо и были госпитализированы в британском Солсбери 5 марта.

Скрипаль был осужден в РФ в 2006 г. на 13 лет как британский шпион — он передавал данные о российских агентах разведки в Европе британской службе. В 2010 г. мужчину освободили в обмен на российских разведчиков.

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