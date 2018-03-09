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Ефремов прокомментировал «скандал» на гастролях в Самаре

Общество

«Не догоняют»

Москва, 9 марта 2018, 18:36 — REGNUM  Слухи о том, что актер Михаил Ефремов якобы играл спектакль пьяным в Самаре, не соответствуют действительности. Об этом сообщил сам артист корреспонденту «Говорит Москва».

«Якобы. Вот и всё. Якобы, — сказал Ефремов. — Не догоняют».

Напомним, ранее пользователи социальных сетей, побывавшие 7 марта на спектакле «Не становись чужим» в Самаре, обвинили артиста в том, что он был «абсолютно пьяный» и «путал текст».

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