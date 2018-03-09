В Литве нашли «серую миграцию» и решили с ней бороться

Вильнюс, , 18:27 — REGNUM Членам литовского парламентского комитета по национальной безопасности и обороне была представлена информация учреждений, ответственных за миграционную политику. Члены комитета выслушали информацию, представленную представителями МВД, МИД, правительства, департамента госбезопасности и службы спецрасследований, сообщили ИА REGNUM сегодня, 9 марта, в канцелярии парламента Литвы.

По словам председателя комитета по национальной безопасности и обороне Витаутаса Бакаса, нынешняя миграционная система «ненормальна и несет большую пользу посредникам фиктивной, так называемой «серой» миграции». В стране за вознаграждение организуется нелегальная «серая» миграция. Граждане Литвы, иностранцы, юридические лица за вознаграждение занимаются документами, чтобы гражданам третьих стран было разрешено находиться и проживать в Литве.

Так в Литву якобы незаконно приезжают граждане третьих стран, для которых создаются возможности с выданным Литвой документом законно перемещаться по Шенгенской зоне, и таким образом легализируется их дальнейшее пребывание.

«До сих пор в Литве процветает «серая» миграция, она организуется за вознаграждение, когда указывается ложное основание для приезда. Об это знают и некоторые должностные лица, которые работают или какое-то время работали в системе, обслуживающей сферу миграции, а также в госучреждениях, занимающихся миграционными документами, — говорит Бакас. — Нам известны фамилии лиц, которые организуют «серую» миграцию. Сегодня мы их услышали. Я обещаю выяснить, работают ли эти лица в миграционной системе до сих пор. Если они все еще там работают, в ближайшее время их там не останется, мы потребуем этого у глав учреждений. Стране нужен прозрачный бизнес, а для всех, кто связан с преступным миром, ворота в Литву должны быть закрыты. У нас есть информация о том, что десятки предприятий зарегистрированы по одному и тому же адресу, в тех же самых помещениях, которые вообще записаны на имя ребенка, но такие вещи почему-то не бросаются в глаза должностным лицам».

Бакас утверждал, что во время весенней сессии сейма будут рассмотрены правовые акты, которые в сущности изменят ситуацию в сфере миграции:

«Нынешняя ситуация ненормальна — масштаб «серой» миграции в стране большой, а все прошлые попытки что-либо изменить упирались в заграждения учреждений. Во время весенней сессии мы рассмотрим правовые акты, которые не позволят лицам попадать в Европу и вместе с тем в Шенгенскую зону, которые прикрываются фиктивным бизнесом. В законах нашей страны не должно быть лазеек, не должно быть так, чтоб человек, находящийся в списке ненадежных лиц, обходил законы и все равно получал разрешение. Также мы позаботимся о том, что было одно учреждение, которое несет ответственность за миграцию. До сих пор у нас нет одного ответственного центра, и частично ответственность несут как минимум шесть учреждений», — сказал парламентарий.

По словам Бакаса, самые популярные способы обхождения системы и получения возможности проживать в Литве — учреждение предприятий, которые не осуществляют реальную деятельность, заключение фиктивных браков, фальшивая учеба и ложные приглашения для получения визы.

По данным Службы спецрасследований, в 2017 году было выдано более 22 тыс. видов на жительство в Литве. По словам представителей ведомства, сейчас даже невозможно назвать масштаб этой нелегальной деятельности.

«Коротко ситуацию можно охарактеризовать так: люди пользуются пробелами в правовых актах, используют популярные методы и за деньги получают вид на жительство. Сейчас в миграционной сфере люди злоупотребляют процедурами правовых актов, завязывают контакты с работниками учреждений, ответственных за принятие решений. Поэтому мы примем решения, которые позволят еще лучше контролировать и проверять, на самом ли деле данные, представленные в документах иностранца, соответствуют реальности», — сказал Бакас.